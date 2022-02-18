Минюст обновил список иноагентов: в него вошли ООО «Новогодний выпуск» и ООО «Процесс 2021»

Обе организации учредители люди, признанные ранее иноагентами. ООО «Новогодний выпуск» основан журналистом Иваном Беляевым*, а «Процесс 2021» Роман Анин*, являющийся главным редактором «Важных историй*».
2022-02-18T21:15:57+03:00
2022-02-18T21:20:33+03:00
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21:15, 18 февраля 2022
* Иван Беляев — физлицо, признанное иностранным агентом. Роман Анин - физлицо, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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