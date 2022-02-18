Офис генсека ООН: сотрудники организации пока не планируют покидать восток Украины

Они продолжают работать, численность миссии не меняется, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



Ранее власти непризнанных ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей республик в Россию. В республиках формируются комиссия для постановки жителей на воинский учет. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация, «к сожалению идет к войне».