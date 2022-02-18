Глава непризнанной ДНР Пушилин заявил, что Украина может начать наступление на Донбасс в любой момент

Денис Пушилин отметил, что из непризнанной республики эвакуируются в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР. Пушилин допустил, что в РФ эвакуируют сотни тысяч жителей, чтобы обеспечить их безопасность.
2022-02-18T20:15:50+03:00
2022-02-18T20:18:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982128-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3623306.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:15, 18 февраля 2022
Загрузка комментариев...