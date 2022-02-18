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20:15, 18 февраля 2022

Глава непризнанной ДНР Пушилин заявил, что Украина может начать наступление на Донбасс в любой момент

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Денис Пушилин отметил, что из непризнанной республики эвакуируются в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР. Пушилин допустил, что в РФ эвакуируют сотни тысяч жителей, чтобы обеспечить их безопасность.


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