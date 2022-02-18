МИД Украины отрицает сообщения о намерении властей Украины начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской обл.

Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности, — написал на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он заявил, что мир и безопасность украинских граждан «с обеих сторон линии разграничения» — абсолютный приоритет для украинского государства.