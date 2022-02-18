МИД Украины отрицает сообщения о намерении властей Украины начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской обл.

Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности, — написал на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он заявил, что мир и безопасность украинских граждан «с обеих сторон линии разграничения» — абсолютный приоритет для украинского государства.
2022-02-18T19:51:51+03:00
2022-02-18T20:06:09+03:00
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19:51, 18 февраля 2022
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