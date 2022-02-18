В Ростовской области создан оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса

Об этом сообщил агентству ТАСС зампредседателя по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, ожидается информация о числе беженцев, чтобы определить места для их размещения. Водолацкий отметил, что никто не будет брошен, поскольку это, как выразился Водолацкий, наши люди.
2022-02-18T19:34:11+03:00
2022-02-18T19:38:55+03:00
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19:34, 18 февраля 2022
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