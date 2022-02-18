В Ростовской области создан оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса

Об этом сообщил агентству ТАСС зампредседателя по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, ожидается информация о числе беженцев, чтобы определить места для их размещения. Водолацкий отметил, что никто не будет брошен, поскольку это, как выразился Водолацкий, наши люди.