В центре Донецка прогремел взрыв. На парковке возле здания правительства ДНР взорвалась машина, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Там отметили, что звук взрыва слышал весь город. На место выехали спасатели. О жертвах и пострадавших не сообщается. Близлежащие здания не повреждены.
2022-02-18T19:07:51+03:00
2022-02-18T19:31:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982110-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:07, 18 февраля 2022
Загрузка комментариев...