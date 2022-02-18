В центре Донецка прогремел взрыв. На парковке возле здания правительства ДНР взорвалась машина, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Там отметили, что звук взрыва слышал весь город. На место выехали спасатели. О жертвах и пострадавших не сообщается. Близлежащие здания не повреждены.