Советский и американский историк Александр Янов скончался на 92-ом году жизни

Об этом сообщается на его странице в Facebook. Янов родился в Одессе, окончил исторический факультет МГУ, занимался историей славянофильства. После эмиграции в 75-ом году, преподавал в университетах Техаса, Калифорнии, Мичигана и Нью-Йорка. Он написал около 20 книг о России и известен как исследователь русской оппозиции.
2022-02-18T19:05:35+03:00
2022-02-18T19:32:42+03:00
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19:05, 18 февраля 2022