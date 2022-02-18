Советский и американский историк Александр Янов скончался на 92-ом году жизни

Об этом сообщается на его странице в Facebook. Янов родился в Одессе, окончил исторический факультет МГУ, занимался историей славянофильства. После эмиграции в 75-ом году, преподавал в университетах Техаса, Калифорнии, Мичигана и Нью-Йорка. Он написал около 20 книг о России и известен как исследователь русской оппозиции.