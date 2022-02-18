Путин поручил врио главы МЧС вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев

Также президент России поручил правительству обеспечить выплату каждому прибывающему из Донбасса в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к главе государства с просьбой оказать экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

Этим вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили об эвакуации жителей в Ростовскую область в связи с нарастающей угрозой со стороны Киева.