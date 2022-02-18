Эвакуация жителей самопровозглашенной ДНР в Россию началась, — сообщают корреспонденты государственных агентств.
Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий.
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Эвакуация жителей самопровозглашенной ДНР в Россию началась, — сообщают корреспонденты государственных агентств.
Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий.