Эвакуация жителей самопровозглашенной ДНР в Россию началась, — сообщают корреспонденты государственных агентств.

Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий.