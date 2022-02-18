Песков не обладает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область

«Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», — сказал пресс-секретарь президент РФ журналистам на просьбу прокомментировать решение ДНР эвакуировать женщин и детей в Ростовскую область.

Также пока нет информации о развертывании пунктов для беженцев у администрации губернатора Ростовской области, с соответствующим вопросом к региональным властям обратилось издание Znak.com. Чиновники сказали, что знают о решении главы ДНР лишь из новостей.