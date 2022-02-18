Путин: Москва и Минск будут вместе обеспечивать свою безопасность в свете активности НАТО

Москва и Минск будут вместе обеспечивать свою безопасность в свете активности НАТО, — об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что Белоруссия и Россия выстоят в развязанной против них гибридной войне.
2022-02-18T16:50:44+03:00
2022-02-18T17:05:33+03:00
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16:50, 18 февраля 2022
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