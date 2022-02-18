Путин: Москва и Минск будут вместе обеспечивать свою безопасность в свете активности НАТО

Москва и Минск будут вместе обеспечивать свою безопасность в свете активности НАТО, — об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что Белоруссия и Россия выстоят в развязанной против них гибридной войне.