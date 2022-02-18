Это решение приняла служба безопасности Палаты общин. В своем сообщении на сайте служба отмечает, что дополнительная информация будет позже.
Людям, которые находятся в здании парламента, рекомендовано не выходить и ждать указаний сотрудников полиции. Жителей города просят не ездить в центр Оттавы.
Акции протеста против коронавирусных ограничений начались в Канаде в конце января.
Пятничное заседание канадского парламента отменено из-за полицейской операции, которая будет проведена в Оттаве
Это решение приняла служба безопасности Палаты общин. В своем сообщении на сайте служба отмечает, что дополнительная информация будет позже.