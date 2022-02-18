Суд заменил Олегу Навальному условное наказание на реальное лишение свободы

Суд заменил брату Навального условный срок 1 годом колонии строгого режима.

Суд прошёл в его отсутствие. В материалах дела говорится о том, что Олег Навальный еще с сентября прошлого года не живет в России. По данным ФСИН, он улетел на Кипр.

Несколько недель назад Олег Навальный был объявлен в розыск. Его обвинили в том, что он перестал отмечаться в инспекции как условно осужденный. Адвокат Навального Никос Параскевов, в свою очередь, сказал агентству «Интерфакс», что у него нет сведений о том, где находится его подзащитный.