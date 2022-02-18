В ВСУ заявили, что другая сторона обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста

В этот момент конвой находился в Луганской области на линии разграничения и проходил проверку, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, конвой двигался с территории непризнанной республики.



Потерь среди украинских военных и мирных жителей нет, добавил Залужный.