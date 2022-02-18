Депутат Свищев: Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде

Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде, — сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, Валиева – уникальный человек в фигурном катании, и ее неудача – результат давления, который выдержит не каждый взрослый. Свищев добавил, что Валиеву будут встречать, как олимпийскую чемпионку.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе фигуристки обнаружены запрещенные вещества. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку к личным соревнованиям, где Валиева заняла четвертое место. До этого она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, но МОК отменил церемонию награждения призеров.

