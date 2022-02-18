Брижит Макрон подала в суд на двух женщин, которые распространяли слухи в интернете, что она является трансгендером

Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на источники в парижском суде. Первое слушание должно пройти летом — 15 июня.



Ранее в январе первая леди Франции сообщили, что те, кто распространяли о ней подобные слухи, изменили ее данные в генеалогическом древе в интернете. По информации распространителей слухов про трансгендерность Брижит Макрон, раньше ее звали Жан-Мишель Тронье.