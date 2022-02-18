В Белоруссии после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии Наталья Херше

Ее задержали в ходе в ходе протестов после президентских выборов в республике и обвинили по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, ее приговорили к двум с половиной годам заключения. У Херше есть гражданство Белоруссии и Швейцарии. Сообщается, что она скоро вернется в Швейцарию. Швейцарские власти не раз требовали ее освобождения.