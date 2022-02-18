В Белоруссии после 17 месяцев тюрьмы освобождена гражданка Швейцарии Наталья Херше

Ее задержали в ходе в ходе протестов после президентских выборов в республике и обвинили по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, ее приговорили к двум с половиной годам заключения. У Херше есть гражданство Белоруссии и Швейцарии. Сообщается, что она скоро вернется в Швейцарию. Швейцарские власти не раз требовали ее освобождения.
2022-02-18T15:52:09+03:00
2022-02-18T15:52:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:52, 18 февраля 2022
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