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15:38, 18 февраля 2022

Мультипликационная студия нашла прокатчика для российского мультфильма «БоксБалет»

Об этом ТАСС сообщил режиссер Антон Дьяков. Он добавил, что не планирует снимать продолжение, несмотря на открытый финал картины.

Ранее он был номинирован на «Оскар» 2022 года в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм»


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