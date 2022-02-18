ФСИН сообщила о беспорядках в СИЗО в Карачаево-Черкесии

В них участвовал 21 человек. При проведении планового обыска они оказали сопротивление администрации. Сейчас учреждение работает в штатном режиме, имуществу был нанесен минимальный ущерб. Сотрудники ФСИН доложили о происшествии в прокуратуру.
2022-02-18T15:38:11+03:00
2022-02-18T16:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:38, 18 февраля 2022
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