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15:19, 18 февраля 2022

Лавров призвал Запад вести диалог «по понятиям»: «пацан сказал — пацан сделал»

Об этом он сказал в интервью RT, рассуждая о предложенных Москвой взаимных гарантиях безопасности.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.


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