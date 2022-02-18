Лавров призвал Запад вести диалог «по понятиям»: «пацан сказал — пацан сделал»

Об этом он сказал в интервью RT, рассуждая о предложенных Москвой взаимных гарантиях безопасности.

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.