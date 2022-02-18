Сеоргей Лавров назвал фейками сообщения западных СМИ о вторжении РФ на Украину

«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это — пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чём говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку», — сказал Лавров.