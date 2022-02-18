СК завершил расследование дела лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова

Он обвиняется в подстрекательстве к двум убийствам, произошедших, по уточнению его адвоката, в 2000 году, и пособничестве незаконному обороту огнестрельного оружия. Барсуков не признает вины.
2022-02-18T15:11:34+03:00
2022-02-18T15:11:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:11, 18 февраля 2022
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