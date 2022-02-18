Лавров: Россия проверяет информацию о том, что на Балканах набирают наемников для отправки в Донбасс

Россия проверяет информацию о том, что в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают наемников для отправки в Донбасс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Канцлер ФРГ и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент РФ напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает», — сказал министр в интервью RT. Глава ведомства отметил, что край «далеко не процветает».