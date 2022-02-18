Власти Петербурга пообещали выплатить компенсации родственникам умерших в медицинском центре

Целый ряд пациентов ранее отравился некачественным барием.

Чиновники Петербурга готовы предоставить юридическую и психологическую помощь всем пострадавшим после обследования в городском диагностическом центре номер один. Также петербургское правительство утвердило указ, по которому жертвы врачебной ошибки получат в качестве компенсации денежные выплаты. Так, если человек повредил здоровье в центре на Сикейросе, то Смольный заплатит ему триста тысяч рублей. Если же после обследования петербуржец получил инвалидность, то ему полагается выплата в размере пятисот тысяч. В свою очередь семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Напомню, что сообщения о первых смертях после обследования в диагностическом центре стали поступать в конце января. Следствие полагает, что пациенты отравились сульфатом бария, контрастным веществом, которое нужно пить перед рентгеновским исследованием глотки, пищевода и желудка. Сейчас известно о семи смертях и двадцати пострадавших.

Главврач медцентра был арестован. Старшая медсестра, которую отпустили под подписку о невыезде, после попытки самоубийства находится в состоянии искусственной комы.