Минкульт Украины внес Дмитрия Киселёва в «черный список». Сам ведущий программы «Вести недели» попадание его имени в «перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности» назвал смешным.
2022-02-18T14:10:32+03:00
2022-02-18T14:10:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:10, 18 февраля 2022
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