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14:07, 18 февраля 2022

Стоящие миллионы машины Моргенштерна могли арестовать за неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 тыс. рублей

Стоящие миллионы машины Моргенштерна могли арестовать за неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 тыс. рублей. В его автопарке спорткары MCLAREN 600 LT (17 млн руб) и Porsche 911 (20 млн руб) и несколько других машин. Представители Моргенштерна сказали РИА Новости, что штрафы уже оплачены. Большинство нарушений были зарегистрированы осенью, перед тем, как музыкант улетел в Дубай. Арест на имущество был наложен через 2 дня после возбуждения исполнительного производства.


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