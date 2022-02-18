Стоящие миллионы машины Моргенштерна могли арестовать за неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 тыс. рублей. В его автопарке спорткары MCLAREN 600 LT (17 млн руб) и Porsche 911 (20 млн руб) и несколько других машин. Представители Моргенштерна сказали РИА Новости, что штрафы уже оплачены. Большинство нарушений были зарегистрированы осенью, перед тем, как музыкант улетел в Дубай. Арест на имущество был наложен через 2 дня после возбуждения исполнительного производства.
2022-02-18T14:07:03+03:00
2022-02-18T14:09:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2981918-echo.html
https://cdn.echo.msk.ru/files/3623026.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:07, 18 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…