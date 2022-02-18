Стоящие миллионы машины Моргенштерна могли арестовать за неоплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 тыс. рублей. В его автопарке спорткары MCLAREN 600 LT (17 млн руб) и Porsche 911 (20 млн руб) и несколько других машин. Представители Моргенштерна сказали РИА Новости, что штрафы уже оплачены. Большинство нарушений были зарегистрированы осенью, перед тем, как музыкант улетел в Дубай. Арест на имущество был наложен через 2 дня после возбуждения исполнительного производства.