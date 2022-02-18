Шесть человек стали фигурантами дела об оскорблении чувств верующих из‑за съемки на фоне московской мечети

Шесть человек стали фигурантами дела об оскорблении чувств верующих из‑за съемки модели в нижнем белье на фоне московской мечети 19 января. Информация об этом появилась на сайте следственного комитета. По версии следствия, группа лиц от 19 до 41 года, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью», организовали фотосъемку для широкой огласки данного факта в интернете и СМИ. При этом фотографии они опубликовали «под видом примера негативного контента». Доказательствами этому стали личные переписки, говорится на сайте ведомства. При этом, имена фигурантов не указаны.

Ранее блогер Мария Катанова, писала в Instagram, что проезжала мимо мечети и нечаянно заметила девушку, которая фотографировалась на фоне здания в нижнем белье и шубе.