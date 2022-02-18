Шесть человек стали фигурантами дела об оскорблении чувств верующих из‑за съемки на фоне московской мечети

Ранее блогер Мария Катанова, писала в Instagram, что проезжала мимо мечети и нечаянно заметила девушку, которая фотографировалась на фоне здания в нижнем белье и шубе.
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Ранее блогер Мария Катанова, писала в Instagram, что проезжала мимо мечети и нечаянно заметила девушку, которая фотографировалась на фоне здания в нижнем белье и шубе.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…