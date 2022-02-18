Песков: Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех

Ранее Зеленский потребовал от стран Запада гарантий для Украины. По его словам, для Киева это будет единственной альтернативой нынешней ситуации. Также президент уточнил, что в документе должно быть несколько пунктов о безопасности.
2022-02-18T13:13:27+03:00
2022-02-18T13:20:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:13, 18 февраля 2022
Так прокомментировал официальный представитель Кремля слова президента Украины Владимира Зеленского.
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