Песков: Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех

Так прокомментировал официальный представитель Кремля слова президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский потребовал от стран Запада гарантий для Украины. По его словам, для Киева это будет единственной альтернативой нынешней ситуации. Также президент уточнил, что в документе должно быть несколько пунктов о безопасности.