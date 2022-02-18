Песков: Учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно

Он добавил, что учения не должны вызывать опасений.

«Учения и учебные запуски баллистических ракет — это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, весь процесс регулируется, и ни у кого это не вызывает каких-либо вопросов или опасений, «потому что заранее все оповещаются».

Песков добавил, что присутствие Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в РФ будет зависеть от их совместного решения с Путиным.