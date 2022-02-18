В России 211 тыс. детей-сирот не получили обещанное государством жильё по достижению совершеннолетия, озвучила цифру аудитор Счетной палаты РФ Орлова. В 2020 году получили жилье 21,9 тыс. сирот, в 2021 — 21,7 тыс. На покрытие долга перед сиротами России нужно свыше 320 млрд рублей, заявила Орлова.