В России 211 тыс. детей-сирот не получили обещанное государством жильё по достижению совершеннолетия, озвучила цифру аудитор Счетной палаты РФ Орлова. В 2020 году получили жилье 21,9 тыс. сирот, в 2021 — 21,7 тыс. На покрытие долга перед сиротами России нужно свыше 320 млрд рублей, заявила Орлова.
2022-02-18T12:57:18+03:00
2022-02-18T13:42:46+03:00
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12:57, 18 февраля 2022
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