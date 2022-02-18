В РПЦ не могут подтвердить или опровергнуть встречу патриарха Кирилла и папы Римского Франциска

Ранее сообщалось, что встреча папы и патриарха, скорее всего, состоится в июне-июле. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что вероятный принцип выбора места встречи — «встретиться там, где страдают, в первую очередь, христиане».
2022-02-18T12:44:05+03:00
2022-02-18T12:57:56+03:00
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12:44, 18 февраля 2022
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