В РПЦ не могут подтвердить или опровергнуть встречу патриарха Кирилла и папы Римского Франциска

Ранее сообщалось, что встреча папы и патриарха, скорее всего, состоится в июне-июле. Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что вероятный принцип выбора места встречи — «встретиться там, где страдают, в первую очередь, христиане».