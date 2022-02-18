В Москве задержали второго пассажира метро, напавшего на полицейских

Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.
Ранее два пассажира на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности.
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Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.
Ранее два пассажира на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…