Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко разочарован словами президента МОК Баха о холодном отношении окружения Валиевой

«Мы глубоко разочарованы тем, что Томас Бах высказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех, это давление заставляет их двигаться вперед. Победа или

поражение, мы знаем, что наши спортсмены лучшие, и они это тоже знают», — заключил Чернышенко.

Ранее президент МОК Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе.