Крымского общественника арестовали на 10 суток за комментарий в Facebook пятилетней давности про «ленивых ватников». Ему вменяется статья о возбуждении ненависти. Дудаков комментировал публикацию о том, что жительница Татарстана подала иск к министерству образования из-за «принуждения к изучению татарского языка» в школе ее сына.

«Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации — они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей — это так по-великорусски…», прокомментировал Эдем Дудаков. Арест общественника вызвал резонанс. При транспортировке Дудакова в отдел полиции в Бахчисарае возле здания собралось больше десятка активистов и родных, но дальше забора их не пустили, сообщает «Ґрати». Адвокат Эдема Дудакова обратился с жалобой в прокуратуру.

Эдем Дудаков — архитектор и экс-глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений в украинском Крыму. Сейчас он активист. В последнее время активно выступал против разрушений Ханского дворца в Бахчисарае в результате реставрации.

Источник фото: Ґрати