Суд в Благовещенске обязал больницу, где дети заразились гепатитом С, выплатить компенсации

Медицинское учреждение, как сообщила Генпрокуратура, уже перечислила средства семьям пострадавших.

Общая сумма компенсаций составила свыше 7 млн рублей. Родители каждого из 10 детей, по которым суд вынес решение о компенсации морального вреда, получат до 800 тысяч рублей. Выплатить такие средства обязали Амурскую детскую клиническую больницу. По версии следствия, почти за 10 лет гепатитом С в ее гематологическом отделении заразились почти 170 детей. Роспотребнадзор выявил в медицинском учреждении «хронический очаг» заболевания. Причиной, как сочли следователи, стали нестерильные иглы и катетеры для переливания крови.

Ранее родители заразившихся детей уже подавали к больнице иски о моральной компенсации. Около двух лет назад ее обязали выплатить 600 тысяч рублей близким одного из пострадавших. Сами врачи отрицали, что в их отделении происходило массовое заражение гепатитом С и жаловались на травлю, однако затем массово уволились.

Уголовное дело против руководства Амурской детской клинической больницы о халатности было закрыто из-за истечения срока давности.