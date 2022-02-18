Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии территориальных споров с Россией

По его словам, российский лидер лично его заверил, что это вопрос никогда не будет подниматься между странами. Токаев накануне в интервью государственным СМИ также отметил, что Казахстану нужна языковая реформа, но торопиться с переходом на латинскую графику не стоит.
2022-02-18T12:06:09+03:00
2022-02-18T12:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:06, 18 февраля 2022
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