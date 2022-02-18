Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также Северный и Черноморский флот.
Ранее западная пресса писала о том, что Россия перенесла учения с осени на февраль. Американские СМИ это расценивали как предостережение НАТО и связывали с возможным вторжением на Украину.
Минобороны только что объявило о проведении завтра ядерных учений под руководством президента.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также Северный и Черноморский флот.