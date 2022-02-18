Министр обороны Алексей Резников: Украина не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма

UPD: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая.

«У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям», — сказал министр обороны, выступая с докладом в Верховной раде.

Он также отметил, что Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения.