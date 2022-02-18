Министр обороны Алексей Резников: Украина не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма

«У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям», — сказал министр обороны, выступая с докладом в Верховной раде.
Он также отметил, что Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения.
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«У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям», — сказал министр обороны, выступая с докладом в Верховной раде.
Он также отметил, что Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…