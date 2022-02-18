Генпрокуратура не смогла добиться изъятия имущества семьи экс-сотрудника ФСБ Андрея Васильева

Его обвиняли в крупном мошенничестве. Речь шла об активах на сумму более чем в один миллиард рублей.

Андрей Васильев из так называемого банковского отдела ФСБ был сослуживцем экс-начальника этого же подразделения Кирилла Черкалина, который признал вину по статье о мошенничестве и получил семь лет колонии. Однако Васильева освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Однако, как пишет газета «Коммерсантъ», гораздо интереснее оказалось разбирательство вокруг активов фигуранта. У силовика и его близких кроме многочисленных объектов недвижимости обнаружилась коллекция золотых часов и личные сбережения в размере 7 миллионов долларов. Следствие наложило арест на имущество.

Мосгорсуд по требованию Генеральной прокуратуры оценивал законность решения нижестоящей инстанции. Надзорное ведомство пыталось конфисковать 62 земельных участка и семь домов у родственников Васильева, которые якобы были приобретены благодаря коррупционным схемам, но апелляция была отклонена.

Защита Васильева решением осталась довольна. Прокуратура на него не отреагировала.