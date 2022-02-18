В Киеве готовы к полной эвакуации города в случае вторжения России на Украину

Власти разработали план действий в чрезвычайной ситуации.

В городе останутся только военные и сотрудники служб, поддерживающие в работоспособном состоянии критически важную инфраструктуру. Всех жителей эвакуируют, не считая тех, кто откажется и решит остаться дома. Об этом в интервью украинскому «Общественному радио» рассказал директор Департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук.

В каждом районе создана специальная комиссия, которая будет заниматься эвакуацией на подконтрольной территории. Она определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и районы для безопасного размещения украинцев. Местами для убежищ могут стать, помимо хранилищ, которых около 500 в Киеве, подземные паркинги и переходы, а также станции метро. По словам Ткачука, в случае вторжения российских воск и начала военных действий в городе метрополитен будет работать шесть часов в день, по три часа утром и вечером. В остальное время его будут использовать в качестве прикрытия.

В Кремле неоднократно отвергали планы по вторжению на Украину. Однако США обвиняют Россию во лжи и продолжении наращивания сил на границе.