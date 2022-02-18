Госдеп США согласился на продажу Польше 250 танков Abrams

Новая версия Abrams получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Польша планировала приобретение новых танков с 2017 года.
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Новая версия Abrams получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Польша планировала приобретение новых танков с 2017 года.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…