Госдеп США согласился на продажу Польше 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3» (была впервые представлена в 2018 году). Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак написал в своём Twitter. Новые танки обновят 4 польских батальона. Общая сумма, выделенная на покупку танков, насчитывает $6 млрд.

Новая версия Abrams получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Польша планировала приобретение новых танков с 2017 года.