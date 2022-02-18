Представители России и Украины прочли друг другу стихи в ООН На заседании Совета Безопасности организации представитель Украины при ООН Сергей Кислица процитировал стихи поэта Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». Сначала он поставил под сомнение законности России быть членом Совета Безопасности ООН. По его мнению, после распада СССР Москва обошла процедуру вступления в организацию, из-за чего занимает место незаконно. Политик обратился к заместителю главы российского МИД Сергею Вершинину и задал вопрос, каково тому в кресле постоянного члена Совета Безопасности, и далее прочел стих Евгения Евтушенко:

«Пусть мне говорят – успокойся…

Спокойным я быть не сумею.

Покуда наследники Сталина живы еще на земле,

мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее».

В свою очередь Сергей Вершинин ответил ему строками Николая Заболоцкого:

«А если это так, то что есть красота

И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота

Или огонь, мерцающий в сосуде?».

В альянсе членство РФ в Совете Безопасности назвали законным и отметили, что не станут вмешиваться в конфликт России и Украины.