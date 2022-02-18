Российский спортсмен Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в ски-кроссе

Первое место в финальном заезде занял швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива.
Представитель российской команды Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1⁄8 финала, Игорь Омелин — в четвертьфинале.
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Первое место в финальном заезде занял швейцарец Райан Регез, вторым финишировал его соотечественник Алекс Фива.
Представитель российской команды Кирилл Сысоев завершил выступления на стадии 1⁄8 финала, Игорь Омелин — в четвертьфинале.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…