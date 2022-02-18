Сбербанк второй раз за месяц поднял ставки по ипотеке

Теперь они превышают 11% как на готовое жилье, так и новостройки, – передает Интерфакс. Одновременно банк увеличил доходность вкладов. Максимальная ставка составляет 9,5% годовых. Именно до такого уровня Центробанк ранее повысил ключевую ставку.