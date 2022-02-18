Сбербанк второй раз за месяц поднял ставки по ипотеке

Теперь они превышают 11% как на готовое жилье, так и новостройки, – передает Интерфакс. Одновременно банк увеличил доходность вкладов. Максимальная ставка составляет 9,5% годовых. Именно до такого уровня Центробанк ранее повысил ключевую ставку.
2022-02-18T10:12:51+03:00
2022-02-18T10:25:33+03:00
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10:12, 18 февраля 2022
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