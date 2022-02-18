Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди получил 11 лет колонии за крупную взятку

Бывший прокурор Норильска Хаваж-Бауди получил 11 лет колонии и штраф 10,7 млн за крупную взятку. Его брат Докки Гутаев приговорен к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 7,9 млн. за пособничество в получении взятки. Хаваж-Бауди был задержан в декабре 2019 г, проработав прокурором около года.
2022-02-18T10:12:09+03:00
2022-02-18T10:12:11+03:00
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10:12, 18 февраля 2022
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