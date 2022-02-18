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10:11, 18 февраля 2022

В думском комитете по информационной политике предложили ограничить иностранное владение центрами обработки данных

Депутаты рассчитывают повысить тем самым национальную безопасность.

Дата-центры, работой которых заинтересовались парламентарии – это площадки, где физически размещаются сервера компаний. Внесенный правительством законопроект, который обсуждался в Госдуме, предлагает ввести понятие «центра обработки данных» и уточнить перечень сведений, которые владельцы должны предоставлять властям.

В ходе обсуждения глава профильного комитета Александр Хинштейн предложил внести поправки, ограничивающие участие иностранных юридических лиц во владении дата-центрами, пишет сегодня газета «Коммерсантъ». Конкретные параметры обещают обсудить с представителями отрасли.

По данным аналитиков, четверть серверных стоек в центрах находятся под управлением иностранных компаний. Участники опасаются, что дополнительное регулирование скажется на уровне зарубежных инвестиций, необходимых для развития рынка и переноса технологий.

Поправки в законопроект будут рассматриваться Госдумой в апреле.


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