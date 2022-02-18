WADA обвинило российских коллег в задержке проверки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой

Там считают, что спортсменку нельзя было допускать к участию в Олимпиаде в Пекине.

В WADA убеждены, что именно Российское антидопинговое агентство должно было контактировать с лабораторией в Стокгольме, где была взята допинг-проба Валиевой, чтобы ее своевременно проверили. РУСАДА необходимо было отметить высокий приоритет анализов, добавили в международной организации. Не согласились во Всемирном антидопинговом агентстве и с решением спортивного арбитража допустить фигуристку до соревнований. Фактически там обвинили суд в переписывании кодекса организации и видят в этом опасность для будущих соревнований.

К слову, в Международном олимпийском комитете сегодня тоже отметили, что были против выступления Валиевой на Играх в Пекине. Об этом сказал президент МОК Томас Бах, посетовавший при этом на то, что времени на изучение ситуации вокруг россиянки было мало.

15-летняя Валиева после обнаружения у нее положительной допинг-пробы приняла участие в соревнованиях одиночниц по фигурному катанию. Она заняла итоговое четвертое место.

Ранее у Валиевой был обнаружен запрещенный сердечный препарат триметазидин. Сторона фигуристки настаивает, что вещество попало в ее организм через еду, которую принимал ее дедушка.