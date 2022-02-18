43% российских работодателей планирует корпоративы на 23 февраля и 8 марта, это на 3% больше, чем в 2020 году, сообщает SuperJob итоги опроса среди 1000 участников. 23% компаний запланировали два мероприятия на праздники, а 12% объединили их в одно. Чаще всего работодатели планируют офисные чаепития и небольшие фуршеты.
2022-02-18T09:57:38+03:00
2022-02-18T09:59:27+03:00
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09:57, 18 февраля 2022
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