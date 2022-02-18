ТАСС: Писатель Кира Сошинская умерла в Москве

Сошинская — вдова писателя-фантаста Кира Булычева.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно сосудистая недостаточность.
Кира Сошинская была также переводчицей и художницей.
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Сошинская — вдова писателя-фантаста Кира Булычева.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно сосудистая недостаточность.
Кира Сошинская была также переводчицей и художницей.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…