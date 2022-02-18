Российские производители уменьшают размер упаковок, чтобы сохранить прежнюю стоимость товаров

Российские производители уменьшают размер упаковки, чтобы сохранить прежнюю стоимость товаров в условиях роста собственных издержек, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей розничных торговых сетей.

— Шоколад «Россия» уменьшил вес до 82 г. с 85 г. за плитку;

— Вес растворимого кофе уменьшился с 95 г. до 85 г. в упаковке;

— Макароны «Макфа» уменьшились с 450 г. до 400 г.;

— Heineken — до 0,43 литра в банке;

— Сливочное масло — с 180 г до 150 г;

— Сметана — с 315 г до 300 г.

Производители таким образом пытаются сдерживать цены при условиях подорожание себестоимости продуктов. Так, Danone сообщила партнерам, что сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%, до 250 рублей за 1 кг. В первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17%, пишет издание. Они утверждают, что объемы упаковок при этом не противоречат мировым трендам в производстве продуктов питания и запросу потребителей.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что производители с известными брендами не допускают экспериментов с рецептами ради удешевления себестоимости, чтобы не рисковать потерей аудитории. Он считает, что производители будут вводить сразу больше разных форматов упаковки.